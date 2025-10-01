Autoridades de la alcaldía Iztapalapa, del gobierno de la Ciudad de México y vecinos de los alrededores de la colonia Ejército del Oriente continúan sacando el lodo y la basura de las coladeras, luego de que fuera una de las zonas más afectadas por la tormenta de la noche del sábado 27 de septiembre.

“Este trabajo se debió hacer antes de las lluvias, pero ahora ve, ya estamos limpiando y el cielo está todo nublado, con otra tromba que nos caiga como la del domingo y vamos a quedar igual”, dice la señora Fanny, una de las afectadas.

Empleados de la alcaldía utilizan camiones especiales para desazolvar, otros pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Telmex y empresas de cable trabajan arduamente para restablecer todos los servicios.

“Desconectaron toda la energía eléctrica y nos quedamos sin señal de internet, entonces no había manera de pedir ayuda, se cayeron árboles y afectaron todo y la luz con el agua era un peligro”.

“Este trabajo que están haciendo lo deben hacer siempre, antes de que empiecen las lluvias y no ahora que ya se nos echaron a perder las cosas. También la gente debe ser más consciente de no tirar tanta basura, ve, todo lo que está ahí amontonado y en las bolsas es basura, eso es lo que afecta, sabemos que ha llovido mucho, es una cosa natural, pero con tanta basura y drenajes malos, pues queda peor”, dice Danna, una joven universitaria, quien para ayudar a sus papás a limpiar su casa dejó de ir a la escuela.

En la zona se instalaron carpas de la alcaldía, ahí se está levantando un censo para tener un conteo exacto de las familias afectadas, las pérdidas que tuvieron, mientras que también se les brinda atención médica, se les ha dotado de víveres y se ofrecen servicios médicos a los vecinos.