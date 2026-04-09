La mañana de este jueves, un grupo de manifestantes mantiene bloqueada la circulación sobre Avenida Insurgentes, a la altura de La Paz, en la alcaldía Álvaro Obregón, lo que ha generado importantes afectaciones viales en la zona sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de familiares de víctimas de feminicidio que exigen la liberación del presunto homicida de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo. La protesta se lleva a cabo frente a los juzgados ubicados a la altura de Miguel Ángel de Quevedo, donde los inconformes colocaron mantas y cerraron ambos sentidos de la vialidad.

¿Cuáles son las vialidades afectadas por la manifestación?

Como consecuencia, permanece suspendido el paso vehicular entre Río San Ángel y Eje 10 Sur, por lo que autoridades capitalinas recomendaron como alternativas viales Avenida Revolución y Avenida Universidad. A pesar del bloqueo, el servicio del Metrobús continúa operando con normalidad en la zona.

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La situación se tornó tensa cuando, según denunciaron los propios manifestantes, un grupo de personas llegó al sitio con la intención de intimidarlos. Los activistas señalaron que se trataría de un grupo de choque, lo que elevó el nivel de confrontación en el punto.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas; sin embargo, la presencia de ambos grupos ha generado un ambiente de incertidumbre en el lugar, mientras elementos de seguridad se mantienen atentos para evitar que la situación escale.

Se espera que en las próximas horas las autoridades informen sobre posibles acuerdos o acciones para liberar la vialidad.

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