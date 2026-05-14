La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves 14 de mayo se tiene prevista una manifestación de la Vanguardia de Trabajadores y Ex Trabajadores de Seguridad Ciudadana Monterrubio a las 9 horas en el Ángel de la Independencia. Exigen el cumplimiento del aumento salarial del 9% prometido por el Gobierno de la Ciudad de México así como para que las nuevas generaciones coticen de nuevo en la nomina 4 y no a la nomina 1.

El grupo Justicia Pro Persona protestará a las 9 horas en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Exigen justicia para una mujer víctima de feminicidio, ocurrido el 14 de julio de 2019 en la alcaldía Gustavo A. Madero, así como que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 se reunirán en el Zócalo a las 10 horas. Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

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Trabajadoras sexuales independientes y unidas se concentrarán a las 11:30 horas en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, para acompañar a una mujer trans, activista y víctima de un intento de feminicidio, con el fin de exigir justicia y garantizar la reparación del daño.

La Red Regional de Familias Migrantes se reunirá a las 12 horas en el Zócalo capitalino. Realizarán la clausura de la quinta Brigada Internacional de Búsqueda Tejiendo Rutas, la cual tuvo como objetivo principal que familias y madres de personas migrantes desaparecidas ejercieran el derecho a buscar directamente sobre el terreno.

El grupo Palestina MX se manifestará a las 16 horas en la Embajada de Japón, en Paseo de la Reforma 243. En el marco del 78 Aniversario del inicio de la Nakba, se concentrarán exigiendo el embargo militar en contra de la empresa japonesa de robótica FANUC.

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El colectivo Polakas x Palestina realizará la "Semana por Palestina", a las 11 horas, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Apoyan al pueblo palestino y exigen un alto a la guerra en Gaza.

El Movimiento Estudiantil por la Movilidad Digna protestará en la estación del Metro Universidad a las 13 horas. Denuncian las deficiencias sistemáticas en la movilidad.

Maestras de la Unión Revolucionaria del Estado de México se reunirán a las 16 horas afuera de Palacio Nacional para denunciar la falta de cumplimiento por parte de la gobernadora del Estado de México y de la secretaria de Educación a diferentes demandas.

El grupo 8 de Mayo del CECyT 8 "Narciso Bassols" del IPN se concentrará a las 14 horas, en el Metro Ferrería, para celebrar el "XXVI Aniversario" de la conformación de su organización.

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