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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche
Las alcaldías con alerta son:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
Se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo entre las 16:00 y las 22:00 horas de este domingo.
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Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Asimismo, se les pide barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.
También se sugiere evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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