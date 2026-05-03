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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche

Las alcaldías con alerta son:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Se prevé lluvia de entre y posible caída de granizo entre las 16:00 y las 22:00 horas de este domingo.

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Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Asimismo, se les pide barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

También se sugiere evitar transitar por caminos con o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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dmrr/rmlgv

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