La alcaldía Magdalena Contreras invita a los capitalinos a la décima edición del Campeonato Nacional de Conejos de la Raza Gigante de Flandes, que se celebrará del próximo 14 al 17 de agosto en la explanada de esta demarcación.

Durante estos cuatro días el evento contará con un horario de 9:00 a 18:00 horas.

En un comunicado la alcaldía explicó que el Campeonato Nacional del Conejo contará con los mejores ejemplares de la raza Gigante de Flandes, "reconocida por su impresionante tamaño y características únicas".

Así como con una granja didáctica interactiva, para que los niños conozcan de cerca a los animales y aprendan sobre sus cuidados.

Indicó que además habrá venta de alimentos, postres y bebidas tradicionales.

Magdalena Contreras celebra Campeonato Nacional de Conejos; exhibición, gastronomía y música en la décima edición. Foto: Especial

Ahondó que la oferta gastronómica estará basada en platillos elaborados a base de carne de conejo, "la cual es rica en proteínas, minerales y vitaminas; además, es baja en calorías, grasas y colesterol".

En este sentido habrá un concurso gastronómico en dos categorías: chef profesional y productores cunícolas, donde señaló que "la creatividad y el sabor serán protagonistas".

De igual manera se llevarán a cabo presentaciones de grupos musicales, elencos culturales, exhibiciones artesanales, dulces típicos y una oferta variada de productos locales.

