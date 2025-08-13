Más Información
Sheinbaum se posiciona sobre la entrega de 26 narcos a EU; “la decisión es por la seguridad del país", asegura
De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU
La alcaldía Magdalena Contreras invita a los capitalinos a la décima edición del Campeonato Nacional de Conejos de la Raza Gigante de Flandes, que se celebrará del próximo 14 al 17 de agosto en la explanada de esta demarcación.
Durante estos cuatro días el evento contará con un horario de 9:00 a 18:00 horas.
En un comunicado la alcaldía explicó que el Campeonato Nacional del Conejo contará con los mejores ejemplares de la raza Gigante de Flandes, "reconocida por su impresionante tamaño y características únicas".
Lee también Desplome de elevador en plaza Mítikah deja dos lesionados; suspenden actividades del complejo comercial
Así como con una granja didáctica interactiva, para que los niños conozcan de cerca a los animales y aprendan sobre sus cuidados.
Indicó que además habrá venta de alimentos, postres y bebidas tradicionales.
Ahondó que la oferta gastronómica estará basada en platillos elaborados a base de carne de conejo, "la cual es rica en proteínas, minerales y vitaminas; además, es baja en calorías, grasas y colesterol".
Lee también Comparten espacios en Plaza de la Concepción
En este sentido habrá un concurso gastronómico en dos categorías: chef profesional y productores cunícolas, donde señaló que "la creatividad y el sabor serán protagonistas".
De igual manera se llevarán a cabo presentaciones de grupos musicales, elencos culturales, exhibiciones artesanales, dulces típicos y una oferta variada de productos locales.
LL