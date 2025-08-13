Una semana después de la reubicación de los espacios de tolerancia al consumo de la marihuana o campamentos 420, el punto habilitado en la Plaza de la Concepción es compartido entre consumidores de cannabis y un grupo de unas 10 personas en situación de calle que también usan la plaza.

Antes de que el espacio 420 de la calle Belisario Domínguez fuera habilitado, el pasado 4 de agosto, este grupo de hombres y mujeres ya habitaban allí.

En una de las alas de la Plaza de la Concepción está el área de consumo cannábico: la tarde de este martes música electrónica resonaba a todo volumen y unas 60 personas consumían marihuana.

En otro de los extremos de la Plaza de la Concepción, a unos 20 metros del espacio 420, había nueve efectivos de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Frente a la policía, 10 personas que sobre cobijas viejas y en un par de casas de campaña, también hacen uso del espacio de la Plaza de la Concepción.

“Se han adecuado al espacio, ahora sí que no venimos a desplazarlos tampoco”, refiere Norma, una de las integrantes de la colectiva feminista a cargo del espacio 420, Las Hijas de la Cannabis, sobre la población en situación vulnerable.

Las integrantes de Las Hijas de la Cannabis, al igual que los vecinos que rechazan la estancia del espacio de consumo de marihuana en la Concepción tienen pactado el próximo viernes para que se decida el destino del lugar.

En entrevista para EL UNIVERSAL, Juan José García, subsecretario de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que en la Plaza de la Concepción había dos posibles soluciones: adaptación de quienes buscan ocupar el espacio público o reubicación del punto 420.

Este martes, había nueve hombres y una mujer en situación de calle en dicha zona.