“La verdad no sabía que ya habían abierto la estación, yo siempre me bajaba en la primera, en Deportivo (...) Me parece bien que ya la hayan abierto, pero siento que le falta difusión porque hay muy poca gente, por lo que veo”, explicó Lizeth Faviola, una de las primeras usuarias de la nueva estación Tulipán del Trolebús Elevado.

Luego de más de un año de que el Trolebús Elevado diera servicio en Iztapalapa, el Sistema de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México inauguró la nueva estación Tulipán entre Constitución de 1917 y Deportivo Santa Cruz, lo cual causó confusión entre los usuarios, quienes no tenían conocimiento de la apertura de la misma.

“Pues yo siempre me bajaba en la primera saliendo de Constitución, que antes era Deportivo, pero ahora que abrieron esta me bajé como por instinto, pero no es mi estación”, afirmó Roberto, quien ya se había acostumbrado a lo largo de más de un año a bajar en Deportivo Santa Cruz, la estación siguiente a Tulipán.

Según trabajadores, la estación presentó a lo largo del día una baja afluencia de usuarios; en las horas pico hubo más actividad.

“Sí, el día ha estado tranquilo. Como es nueva la estación, no la conoce mucha gente”, explicó uno de los policías.

Desde las 13:00 hasta las 15:00 horas la actividad en la estación fue mínima, con algunos usuarios preguntando por indicaciones, mientras que otros cometieron el mismo error de bajar en esta estación y no la siguiente.

Por otro lado, las instalaciones se encuentran en buen estado, con los pasillos limpios, la infraestructura, los torniquetes de entrada y las cámaras de seguridad lucieron nuevas. Sin embargo, los elevadores se encontraban en mantenimiento.

“Está bien que ya hayan abierto, a mí me queda perfecta para una junta de trabajo que tengo justo en esta calle. Aún así, siento que se tardaron demasiado, porque por mucho tiempo sólo la veía en obra”, dijo Lizeth Faviola.