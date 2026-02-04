Esta mañana, un hombre fue encontrado colgado y sin vida en la vía pública, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, según los primeros reportes.

El hallazgo fue en un edificio ubicado en Diagonal 20 de Noviembre número 369, casi esquina con Fernando de Alva Ixtlixóchitl, cerca de una estación de EcoBici, donde vecinos alertaron a las autoridades tras observar a una persona suspendida en los ventanales del inmueble.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y servicios médicos de emergencia, quienes realizaron la valoración correspondiente a un hombre de aproximadamente 30 años de edad.

Ahí confirmaron la ausencia de signos vitales, con etiología aún por determinar.

Una vez corroborado el deceso, el personal de campo acordonó la zona y notificó a la Coordinación Territorial, además de dar parte a Servicios Periciales, cuyos especialistas acudieron para llevar a cabo el procesamiento del lugar y las diligencias correspondientes.

