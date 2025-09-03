Las lluvias que cayeron la tarde del este miércoles al oriente de la Ciudad de México dejaron afectaciones en arterías como la Calzada Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa.

Por ello, policías la Subsecretaría de Control de Tránsito trabajan en las zonas donde se registran encharcamientos.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyan en el destape de coladeras y el retiro de basura en la calzada Ignacio Zaragoza, inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

#Tlaloque2025 | Policías de #Tránsito de la #SSC realiza el destape de coladeras y el retiro de basura en la calzada #IgnacioZaragoza, inmediaciones del Puente de la #Concordia; además realizan labores de vialidad para garantizar la movilidad y evitar que los vehículos queden… pic.twitter.com/FnU8QV2kfn — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 4, 2025

También apoyan con labores de vialidad para agilizar el paso de los automovilistas por las zonas afectadas al oriente de la capital.

Esta tarde, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco y Gustavo A. Madero.

