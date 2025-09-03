Más Información

Las que cayeron la tarde del este miércoles al oriente de la Ciudad de México dejaron afectaciones en arterías como la y Ermita Iztapalapa.

Por ello, policías la trabajan en las zonas donde se registran encharcamientos.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyan en el destape de coladeras y el retiro de basura en la calzada Ignacio Zaragoza, inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

También apoyan con labores de vialidad para agilizar el paso de los automovilistas por las zonas afectadas al oriente de la capital.

Esta tarde, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco y Gustavo A. Madero.

