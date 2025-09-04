Más Información
Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala
Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados
Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones
La tarde de este 3 de septiembre las fuertes lluvias azotan a la Ciudad de México y ya comienzan a generar complicaciones en varias alcaldías. Entre encharcamientos, suspensión de servicio del Metro, tránsito lento y reportes ciudadanos, así se vive la jornada de este miércoles en la capital del país. Sigue aquí el minuto a minuto de lo ocurrido.
Lee también: Alcaldía Tlalpan llevará a cabo la Feria Nacional del Elote; reunirá a productores de Topilejo, Xicalco y La Magdalena
Metrópoli 07:23 PM
Restablecen servicio de la Línea A
Después de una hora de que se vieran afectadas algunas estaciones del Metro de la Línea A, el Sistema de Transporte Colectivo anunció que se restableció el servicio de toda la Línea, tras los trabajos de bombeo de agua.
Metrópoli 07:20 PM
Iztapalapa bajo el agua
Las intensas lluvias de este miércoles provocaron severas inundaciones en Iztapalapa.
En redes sociales se difundieron imágenes de un vehículo que fue arrastrado por la corriente en inmediaciones del puente la Concordia, en donde una inundación afecta la Calzada Zaragoza y vialidades aledañas.
Metrópoli 07:15 PM
Actualizan alerta naranja en la GAM e Iztapalapa
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche noche de este miércoles en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa.
Metrópoli 06:32 PM
Lluvias y tormenta eléctrica afectan a varios municipios del Edomex
Coacalco, Mex.- Una fuerte tormenta eléctrica cae sobre varios municipios del Valle de México, entre ellos:
- Coacalco
- Tultitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Cuautitlán México
Dejando encharcamientos y complicaciones a la circulación vial.
Para el caso de Coacalco ya hay anegaciones de consideración en el Eje 3 y Eje 8, así como en la zona de Zarzaparrillas, donde el líquido pluvial rebasa el nivel de las banquetas.
Además, el tramo de la Vía José López Portillo también registra encharcamientos importantes que han causado retraso en el servicio de la línea II del Mexibús.
También hay intensa precipitación pluvial en:
- Ecatepec
- Nezahualcóyotl
- Texcoco
- Los Reyes La Paz
- Tecámac
En Los Reyes La Paz, el agua se acumula en la carretera federal México-Puebla, a la altura del Hospital General de Zona 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la colonia Rincón de Los Reyes.
La anegación ha provocado tráfico intenso en esa área cercana al Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Santa Martha, en el límite de la Ciudad de México y el Estado de México.
Metrópoli 06:25 PM
Línea A del Metro suspende servicio en algunas estaciones
Debido a la lluvia que se registra, el Metro informó que la Línea A suspendió el servicio de Guelatao a La Paz.
El sistema expuso que la operación se mantiene únicamente de Pantitlán a Guelatao.
El director del Metro, Adrián Rubalcava informó que “debido a intensas lluvias en la zona oriente de la Ciudad, no se ofrece servicio de Guelatao a La Paz. La operación se mantiene únicamente de Pantitlán a Guelatao”.
Indicó que personal del Metro CDMX trabaja en la zona. Exhortó a tomar previsiones y mantente al tanto de información emitida por los canales oficiales.
La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) informó que ofrece apoyo gratuito para la movilidad de los usuarios afectados.
Metrópoli 06:04 PM
Activan doble alerta por lluvias fuertes y caída de granizo en 14 alcaldías de CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre en tres alcaldías de la Ciudad de México.
Las demarcaciones con alerta son:
- Iztapalapa
- Tlalpan
- Xochimilco
En esas alcaldías se prevé lluvia de entre 30 y 49 milímetros entre las 16:25 de la tarde y las 21:00 horas de la noche.
Además, se actualizó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
En esas alcaldías se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo, entre las 14:45 y las 21:00 horas.
También hay alerta amarilla por vientos fuertes en:
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
Se espran rachas de hasta 59 kilómetros por hora.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr