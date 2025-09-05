Más Información

Toluca, Méx.— Más de 15 colonias inundadas, dos escuelas afectadas y una barda caída fue el saldo que dejó la fuerte lluvia que azotó al municipio de Toluca la tarde del miércoles.

De acuerdo con Juan Carlos Yáñez Rodríguez, coordinador de Protección Civil y Bomberos de la capital mexiquense, la zona norte del municipio fue la más afectada especialmente en colonias como: Guadalupe Club Jardín, Rancho la Mora, Santiago Miltepec, Santiago Tlaxomulvo, San Mateo Otzacatipan, San José Guadalupe, San Miguel, Cerrillo, San Pedro Totoltepec y la Constitución

“Derivado de la precipitación que tuvimos extraordinaria (…) se nos saturó toda la línea de drenaje, hubo anegaciones en avenidas principales”, comentó.

Las lluvias también provocaron la suspensión de clases en la primaria Josefa Ortiz de Dominguez ubicada en la colonia Los Ángeles, ya que el agua ingresó a los patios y salones, por ello personal del Organismo de Agua y Saneamiento municipal realizaron labores de limpieza.

Además, en 15 domicilios se registraron anegaciones de hasta 30 centímetros.

Además se sumó la caída de una barda en la Escuela Hogar del Perpetuo Socorro Toluca, donde el nivel del agua alcanzó el metro y medio de altura tanto en oficinas, cocina y patios.

