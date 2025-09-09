Las lluvias registradas la tarde de este martes han provocado encharcamientos y afectaciones viales en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Hay un encharcamiento sobre la calle Lorenzo Boturini a la altura de Calzada San Antonio Abad, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

La alternativa vial es el Eje 3 Sur, indicó la Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Otro severo encharcamiento se registra en Calzada San Antonio Abad a la altura de la estación del Metro Chabacano, en dirección al norte.

Leer también: En Fast track, Congreso de CDMX designa a integrante del Órgano de Administración Judicial

En el bajo puente del Viaducto Miguel Alemán y 5 de Febrero, con dirección al Oriente, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, hay una anegación de consideración que reduce los carriles viales.

#Tlaloque2025 | Tras la labores de desasolve de coladeras y retiro de basura que personal de la Subsecretaría de Control de #Tránsito de la #SSC realizó en el bajopuente de #Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés y 5 de Febrero, se liberó la circulación en todos los carriles y… pic.twitter.com/RZ5eGtlBEQ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 10, 2025

Personal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoya en el lugar para agilizar la vialidad.

Por la tarde de este martes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de vientos para la noche de este martes en siete alcaldías.

Las demarcaciones con alerta son Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Mas tarde, la SGIRPC activó la alerta naranja por lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la noche de este martes 9 de septiembre y la madrugada del miércoles, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr