Había un navío vío, vío cargado de... un repaso a la trama del huachicol fiscal

Avión de la Fuerza Aérea aterriza "de panza" en Base de Santa Lucía; no reportan lesionados

Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la "demolición" del Poder Judicial; "ocurrió frente a sus narices"

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Las registradas la tarde de este martes han provocado encharcamientos y afectaciones viales en las alcaldías y Benito Juárez.

Hay un encharcamiento sobre la calle Lorenzo Boturini a la altura de Calzada San Antonio Abad, en la colonia Obrera, .

La alternativa vial es el Eje 3 Sur, indicó la Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Otro severo encharcamiento se registra en Calzada San Antonio Abad a la altura de la estación del Metro Chabacano, en dirección al norte.

Leer también:

En el bajo puente del Viaducto Miguel Alemán y 5 de Febrero, con dirección al Oriente, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, hay una anegación de consideración que reduce los carriles viales.

Personal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoya en el lugar para agilizar la vialidad.

Por la tarde de este martes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por intensificación de vientos para la noche de este martes en siete alcaldías.

Las demarcaciones con alerta son Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Mas tarde, la SGIRPC activó la alerta naranja por lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la noche de este martes 9 de septiembre y la madrugada del miércoles, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

