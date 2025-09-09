Sin debate y en fast track, el pleno del Congreso de la Ciudad de México designó a Sara Alicia Alvarado Avendaño como integrante del Órgano de Administración Judicial.

La semana pasada se había atorado esta designación por el voto en contra del PVEM, pero luego de una reunión que tuvo Jesús Sesma, líder ecologista, con el secretario de Gobierno, César Cravioto, este nombramiento pasó sin complicaciones este martes.

A través de un acuerdo aprobado, con 46 votos a favor y 15 en contra, se señala que Sara Alicia Alvarado Avendaño manifestó, bajo protesta de decir verdad, con carta dirigida a las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución local para ocupar el cargo.

El recién creado Órgano de Administración Judicial estará integrado por cinco personas que durarán seis años en su encargo: tres designados por el Poder Judicial, uno nombrado por la Jefatura de Gobierno y otro más designado por el Congreso capitalino.

Este Órgano, que sustituye al Consejo de la Judicatura, será el encargado de la administración, gestión y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de México. Asimismo, le corresponde manejar, administrar y ejercer, de manera autónoma, su presupuesto, el del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el del Tribunal de Disciplina Judicial.

El Órgano de Administración Judicial funcionará en Pleno y en Comisiones y contará con los órganos auxiliares necesarios para el desempeño de sus atribuciones.

