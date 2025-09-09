La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del martes 9 de septiembre en siete alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones con alerta son Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

En esas alcaldías se esperan vientos fuertes de 50 a 59 kilómetros por hora, entre las 16:45 y las 20:00 horas.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recuerda a la población que algunos peligros asociados son la caída de ramas, árboles y lonas; objetos caídos en caminos y carreteras; así como daños a mobiliario urbano o viviendas.

