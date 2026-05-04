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Las lluvias que se registraron ayer por la tarde causaron estragos en la Ciudad de México, dejaron varios árboles caídos, dos personas heridas y múltiples encharcamientos en vialidades primarias.

Las autoridades capitalinas reportaron que cayeron más de 5.2 millones de metros cúbicos, hasta las 20:00 horas, pero se preveía que siguiera lloviendo.

En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Heroico Cuerpo de Bomberos reportaron, hasta esa hora, nueve árboles caídos.

Uno de ellos, por ejemplo, fue en Renacimiento y calle General Lucio, en la colonia San Juan Tlihuaca, en Azcapotzalco. Al caer, causó daños en la barda perimetral del panteón San Isidro y a dos vehículos particulares. Paramédicos de Protección Civil atendieron a dos personas heridas que no ameritaron traslado.

En Yácatas y Concepción Beistegui, colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, se cayó un árbol que causó daños a un vehículo particular estacionado y tiró cables de telefonía y de CFE.

En tanto, la policía capitalina informó que hubo encharcamientos en avenida Insurgentes, a la altura de La Raza.

La SGIRPC había activado doble alerta por las lluvias intensas de este domingo.

En el Valle de México, además, granizó en Naucalpan, Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla.

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