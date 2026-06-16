Las intensas lluvias que se registraron este lunes, particularmente en el Centro Histórico de la Ciudad de México, causaron diversas afectaciones, desde el ingreso de agua en la estación San Lázaro de la Línea B del Metro, hasta la suspensión de la transmisión de un partido de futbol en el FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino.

Ante las condiciones climáticas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por el pronóstico de fuertes lluvias y caída de granizo.

En las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza se activó la alerta naranja.

Vendedores del Centro Histórico tuvieron que sacar el agua de lluvia de los locales. Foto: KARLA GUERRERO/EL UNIVERSAL

Mientras que en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco se mantuvo la alerta amarilla durante la tarde.

Debido al fuerte aguacero que se vio en el Centro Histórico, minutos antes de las 18:00 horas, el FIFA Fan Fest anunció la suspensión de la transmisión del partido entre las selecciones de Irán y Nueva Zelanda, lo que obligó a decenas de asistentes a desalojar las inmediaciones de la Plaza de la Constitución.

Además se registraron afectaciones en distintas estaciones del Metro. Particularmente en la estación San Lázaro de la Línea B se reportó el ingreso de agua en la zona de taquillas, por lo que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunció que personal de las áreas de Instalaciones Hidráulicas y Servicios Generales realizaron labores para desalojarla.

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La zona de Peralvillo quedó inundada tras las fuertes lluvias de este lunes por la tarde. Foto: Especial

Asimismo, el área de Instalaciones Hidráulicas del Metro verificó el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo de la estación, sin detectar anomalías en su operación.

Así como en la Línea B, también se implementó marcha de seguridad en las líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9 y A, lo que generó retrasos para algunos pasajeros.

También se registraron encharcamientos en diversas vialidades por la intensa lluvia.

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