Lluvia en CDMX causa servicio provisional en Líneas 3 y 5 del Metro; checa qué estaciones están cerradas

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que debido a la tormenta de esta tarde y noche, hay servicio provisional en las Líneas 3 y 5.

Indicó que realiza revisión en zona de vías de la Línea 3, por lo que el servicio opera provisionalmente en dos tramos.

Los tramos en operación son: de Indios Verdes a La Raza, y de Hidalgo a Universidad, en ambos sentidos.

Las estaciones Tlatelolco y Guerrero permanecen sin servicio hasta nuevo aviso, precisó el organismo.

Lee también Reanudan servicio en Línea 2 del Metro tras explosión en San Antonio Abad; circulación de trenes es continua

Sin servicio en casi toda la Línea 5

En el caso de la Línea 5 que va de Politécnico a Pantitlán el STC precisó que no hay servicio en las estaciones: Eduardo Molina, Aragón, Oceanía, Terminal Aérea, Hangares y Pantitlán, hasta nuevo aviso.

Por lo tanto, el servicio de trenes opera de Politécnico a Consulado, en ambos sentidos.

“Toma tus previsiones y mantente atento a nuestras actualizaciones”, indicó el Metro.

Estas fallas se suman a las de la Línea 2, donde se registró un corto circuitb, y ya fue restablecido el servicio. Además, cabe recordar que la Línea A cerrará a las 22:00 horas por trabajos de mantenimiento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft/mgm