Dos nuevos trenes ligeros procedentes de China ya se encuentran en la Ciudad de México y al momento se cuenta con cuatro de 17 unidades que adquirió el gobierno capitalino para eficientar la movilidad rumbo al mundial de fútbol 2026.

“Esta madrugada recibimos en el taller de Xochimilco otros dos trenes de los 17 que muy pronto se incorporarán al servicio en el Tren Ligero. Vamos a comenzar en próximos días con las pruebas operativas”, informó el Servicio de Transportes Electricos (STE).

La unidades cuentan con un diseño articulado de doble cabina, capacidad para 292 pasajeros, condiciones de accesibilidad universal, anuncio sonoro de estaciones, cámaras de videovigilancia, así como luces de tránsito, frenado e intermitentes.

Lee también Vacunan de madrugada contra el sarampión; “escuchamos que los contagios han subido y da miedo

Llegan dos nuevos trenes ligeros a CDMX; suman cuatro de 17 rumbo al Mundial 2026. Foto: Especial

Se prevé que las nuevas unidades incrementen la capacidad de traslado, al pasar de 130 a 250 mil pasajeros transportados al día, y un crecimiento de flotilla de 20 a 37 unidades.

El Tren Ligero es una opción de movilidad para los habitantes del sur de la ciudad, con una afluencia diaria de 130 mil personas, un total de 18 estaciones y un costo por viaje de tres pesos.

Los trenes fueron construidos por el consorcio chino CRRC Zhuzhou Locomotive -encargado de la modernización de la línea 1 del Metro- y tuvieron un costo de mil 383 millones de pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL