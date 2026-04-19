Ecatepec, Méx.-El Mexibús Línea 2 implementó una ruta alterna que utiliza el Circuito Exterior Mexiquense después del cierre de la autopista Siervo de la Nación, ocasionado por un incendio en una recicladora de basura en Ecatepec el viernes pasado.

La nueva trayectoria parte de la Terminal Río de los Remedios, pasa por León de los Aldama y se incorpora al Circuito Exterior Mexiquense para continuar hacia el norte.

De esta forma, el servicio mantiene conexión con las estaciones Monumento a la Familia, Matamoros, Veracruz, Terminal Las Américas, Libertadores de América, Paseo Ventura y Centro Cultural.

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Todas las estaciones operan con normalidad, informó empresa concesionaria.

El trazo provisional evita la zona afectada por el incendio y permite que los usuarios completen sus viajes sin necesidad de transbordos adicionales.

La empresa colocó señalización específica en las terminales y paradas para guiar a los pasajeros sobre el recorrido modificado.

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El Mexibús habilitó esta ruta emergente de inmediato tras el cierre vial.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la fecha exacta para la reapertura de la autopista Siervo de la Nación.

Los usuarios pueden consultar actualizaciones en los canales oficiales del Mexibús y del Reporte Unificador.

Esta ruta alterna representa la solución temporal que el sistema de transporte masivo adoptó para mantener el servicio en esa región del Estado de México y su conexión con la Ciudad de México.

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pjm