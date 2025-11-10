Después de casi ocho horas de bloqueo, integrantes del colectivo Tadeo liberaron la circulación en ambos sentidos de Río de la Loza, frente a la sede de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en la colonia Dolores, alcaldía Cuauhtémoc.

La manifestación inició alrededor del mediodía de este lunes, cuando decenas de personas cerraron la vialidad a la altura de la avenida Vértiz, para exigir a la institución que atienda y agilice las carpetas de investigación relacionadas con casos de desaparición y violencia.

Durante la protesta, los inconformes colocaron mantas y cartulinas frente al edificio de la Fiscalía, con mensajes dirigidos a las autoridades ministeriales. “No queremos promesas, queremos justicia”, se leía en una de las lonas que colgaba sobre el enrejado del inmueble.

Manifestaciones se retiran tras más de 8 horas de bloqueo frente a la Fiscalía de la CDMX (10/11/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

El bloqueo, que se mantuvo durante gran parte de la jornada, generó severas afectaciones al tránsito vehicular en la zona centro, especialmente en las avenidas Arcos de Belén, Doctor Río de la Loza, Balderas y Eje Central, donde el flujo de automóviles y transporte público se vio seriamente interrumpido.

Elementos de la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron cortes preventivos y orientaron a los automovilistas hacia vías alternas, como Avenida Chapultepec y Eje 1 Sur, para mitigar el congestionamiento.

Los manifestantes, acompañados por familiares de víctimas, permanecieron en el lugar a pesar de la bajas temperaturas registradas este día, hasta que, poco después de las 19:30 horas, anunciaron que levantarían el bloqueo tras acordar la instalación de una mesa de trabajo con funcionarios de la Fiscalía capitalina.

Finalmente, poco antes de las 20:00 horas, la vialidad fue reabierta por completo y el tránsito comenzó a restablecerse de manera paulatina. Personal de tránsito retiró los conos y cintas utilizadas para los desvíos, mientras los últimos manifestantes recogían sus mantas y lonas.

