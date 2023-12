Ante las versiones de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) solicitó a la empresa de telefonía Telcel, información de diversos números de celulares, entre ellos el suyo, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón exigió a la titular de esa dependencia, Ernestina Godoy Ramos, que se le informe si existe una investigación en su contra y por qué motivo.

La alcaldesa dio a conocer que presentó un amparo para que Telcel no dé información relacionada con su número telefónico al tratarse de información personal y que se le informe si hay una investigación en su contra.

“Hasta el momento, no he sido notificada de que exista ninguna investigación en mi contra. Por ello, hace unos días presenté un amparo en el que solicité dos cosas: que Telcel no proporcione la información de mi número telefónico porque es información personal y la simple solicitud viola mi derecho a la privacidad y que se me informe si existe una carpeta de investigación y de ser el caso, cual es el motivo por el que se inició”, puntualizó.

Asimismo, la edil demandó a la fiscal capitalina que deje de utilizar su cargo para perseguir a las y los opositores al gobierno de Morena.

“Señora fiscal carnal, deje de hacer uso faccioso de su cargo, por eso no a su reelección, dedíquese a procurar justicia, no a perseguir a la oposición, a quienes no estamos de acuerdo con el gobierno de Morena. Haga su chamba”, manifestó en un video que publicó en su cuenta de X.

Me enteré que @ErnestinaGodoy_, alias “La Fiscal Carnal”, solicitó a Telcel información sobre mi línea telefónica; exijo a la fiscal que me explique el motivo por el cual busca espiarme, ya que hasta ahora no he sido notificada de alguna investigación. pic.twitter.com/DDrlazl7ML — Lía Limón (@lialimon) December 7, 2023