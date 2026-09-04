Paulo García, presidente de Morena en la Ciudad de México, deja en claro que su nombramiento tiene legitimidad y que lo han recibido bien. Comenta que no se estaban haciendo mal las cosas en el partido, pero se requería una nueva etapa.

“Yo no diría que algo se estaba haciendo mal, son etapas distintas. El doctor [Héctor] Díaz-Polanco tiene todo nuestro respeto, es un hombre que tiene toda la autoridad moral, que participó en la construcción y en la fundación del movimiento. Él por su perfil y su trayectoria le dio mucho énfasis a la formación política. Se crearon círculos de estudio en diferentes alcaldías, pero ahora estamos en otro momento, estamos en el momento electoral. Entonces, ahora es una lógica distinta, otro tipo de tareas, otro tipo de momento, y vamos a conducir al partido de acuerdo al momento en el que estamos”, enfatiza.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente local de Morena adelanta que la próxima semana se reunirá con los dirigentes del PT y el PVEM, pues se dice convencido de que la coalición que los hizo ganar en 2024 se debe reeditar.

Lee también Gobierno de Ecatepec detecta al menos dos kms de cavernas bajo avenida Adolfo López Mateos; se requieren al menos 100 mdp más para eliminar riesgos

Acepta que su encomienda es sacar adelante el proceso electoral y que las elecciones intermedias, como las de 2027, representan un reto extra, por lo que trabajarán para construir la victoria, “porque las victorias no están dadas, sería un error pensarlo así”.

García reconoce que al ser dirigente del partido, no podría competir por ningún cargo en el próximo proceso electoral.

[Publicidad]

“Yo no voy a ser candidato en 2027, lo tengo muy claro. Antes que el legislador o algún cargo que pueda legítimamente aspirar, pues soy un militante, y en este momento, pues nuestro movimiento determinó que es donde más puedo contribuir, y contento de poderle sumar a mi movimiento”.

Lee también Vinculan a proceso a "El Topo" de los Tanzanios; fue detenido entregando droga

Al respecto, menciona que los estatutos del partido plantean que los dirigentes se puedan designar o votar en un Consejo Estatal, por lo que su dirigencia está legitimada.

[Publicidad]

“En lo que estamos ahorita es una tarea muy concreta, que es sacar el proceso electoral, es una tarea operativa; entonces, creo que se entiende, además es una figura en nuestros estatutos”, puntualiza García.

El líder de Morena en la Ciudad de México sostiene que no se están formando tribus en el partido, pero sí equipos de trabajo que tienen algunos objetivos.

Lee también Pedro Haces Lago promueve reforma para que hijos que abandonan a sus padres no puedan heredar; "adultos mayores viven realidad dolorosa", dice

[Publicidad]

“Lo importante es que no esté una lógica de grupo por encima del colectivo, y creo que en Morena tenemos que tener siempre eso muy claro. Yo veo a todas mis compañeras y compañeros con el espíritu de apoyar tanto a la Presidenta [Claudia Sheinbaum] como a la jefa de Gobierno [Clara Brugada]. Entonces, yo creo que esa es la lógica que va a prevalecer al final”.

El legislador con licencia se compromete a mantener una dirigencia abierta a todos, “pues en Morena nadie sobra, vamos a subir a todas y todos al barco”. También le promete a sus aliados del PT y PVEM apertura y comunicación, “de nuestra parte no va a quedar en que logremos esa coalición, que estoy seguro se logrará”.

“Ese es el compromiso que hacemos, también claridad y transparencia en los procesos del partido. Recordar que las encuestas las organiza el nacional, el estatal, pues es un puente de comunicación en torno a ello, pero que todo lo que esté en nuestras manos y todo lo que trabajemos, en coordinación con el nacional, habrá claridad, transparencia y procesos claros”, concluye.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.