La Secretaría de Obras y Servicios () lanzó la licitación para la construcción de la Universidad de las Artes de la Ciudad de México.

En la Gaceta de la Ciudad de México, la dependencia expuso que la fecha de inicio de construcción será el 9 de enero al 31 de diciembre del próximo año. Es decir, 353 días naturales.

El fallo de la licitación se dará a conocer el próximo 29 de diciembre de este 2025. El costo de las bases del concurso y requerimientos que deberán de cumplir las empresas es de 25 mil pesos.

La Universidad de las Artes es un compromiso de la jefa de gobierno, Clara Brugada de crear una institución académica dedicada a la formación artística de alta calidad en la capital.

“A nivel cultural crearemos la Universidad de las Artes de la Ciudad de México para crear artistas de primera en esta ciudad”, dijo al tomar protesta en octubre de 2024 al cargo de jefa de gobierno.

