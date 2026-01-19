Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que el proyecto que declararía constitucional el Artículo 60 de la Ley Constitucional de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, relacionado con los desalojos, que se tenía previsto discutir hoy, será bajado del orden del día y se anunciará públicamente.

Al mismo tiempo, señalaron que una comitiva tendrá audiencia con el Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra que propuso la discusión del proyecto, Estela Ríos.

El abogado representante de los vecinos desalojados en agosto pasado del predio ubicado en República de Cuba 11, Arturo Aparicio, indicó que se solicitará no sólo que se baje la discusión del proyecto, sino su redirección.

"Lo que estamos pidiendo es que se revalúe la dirección del proyecto y que se señale que la reforma violó el príncipio de progresividad y no regresividad. Que se regrese a la redacción original del Artículo 60 para que ya no haya más desalojo en la Ciudad de México", indicó.

El pasado 9 de enero la ministra Estela Ríos propuso revisar el proyecto 73/2019 para declarar infundados los conceptos de invalidez planteados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y declarar la validez del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.

Indica que los desalojos propuestos en este artículo no vulneran ni el derecho a la vivienda ni otros derechos humanos. "La norma impugnada prevé incluso la conciliación y mediación de las partes".

Alega que se respetan los derechos al haber derecho a audiencia, debido proceso y a realizarse con mandamiento judicial.

El representante de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Miguel Ángel, aseguró que este artículo deja ambiguos los derechos humanos, pues dijo que "se dice que hay derecho a audiencia, ¿pero audiencia de quién?, ¿de terceros?, ¿de cualquiera?".

