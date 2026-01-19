Alrededor de 40 manifestantes por el derecho a la vivienda y personas desalojadas en agosto pasado del predio de República de Cuba 11 bloquearon la calle de José María Pino Suárez a un costado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se votará un proyecto para declarar constitucional el Artículo 60 de la Ley Constitucional de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, relacionado con los desalojos.

"Ese proyecto nos da la espalda a los que vivimos en esta ciudad porque está a favor de las inmobiliarias, y por eso estamos aquí", dijo el representante del Frente Antigentrificación de la Ciudad de México, Eduardo Alanis.

El pasado 9 de enero la ministra Estela Ríos propuso revisar el proyecto 73/2019 a votarse hoy, para declarar infundados los conceptos de invalidez planteados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y declarar la validez del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.

Indica que los desalojos propuestos en este artículo no vulneran ni el derecho a la vivienda ni otros derechos humanos. "La norma impugnada prevé incluso la conciliación y mediación de las partes".

Alega que se respetan los derechos al haber derecho a audiencia, debido proceso y a realizarse con mandamiento judicial.

El representante de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Miguel Ángel, aseguró que este artículo deja ambiguos los derechos humanos, pues dijo que "se dice que hay derecho a audiencia, ¿pero audiencia de quién?, ¿de terceros?, ¿de cualquiera?".

"¡Vivienda sí, desalojo no!", gritaron desde las 8:30 horas los manifestantes.

LL