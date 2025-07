“Ese hoyo me salvó. De no haber sido por él no sé dónde estaría yo ahorita”, dice Miguel Ángel Martínez, mientras muestra la abertura de tres por tres metros que se hizo en su casa ubicada en la colonia Lomas Quebradas, alcaldía Magdalena Contreras, producto de las intensas lluvias que se registraron este sábado pasado.

Cuenta que cuando ve el boquete que se encuentra en la recámara principal piensa en su vida, pues "toda la casa se había llenado por completo, 1.90, casi dos metros. Cada vez subía más. Yo ya estaba flotando, si no hubiera sido por hoyo, no quiero ni pensar”.

Platica que, cuando el agua de la lluvia estaba a punto de rebasar los dos metros de altura, la presión rompió la pared de la recámara, con lo que el líquido pudo liberarse hacia la barranca La Coyotera. "Yo creo que por eso estamos aquí hoy. Ni siquiera tuve que romper ninguna pared, como otros vecinos sí lo hicieron. Solita se venció".

La tarde de ese sábado las lluvias alcanzaron los 61.5 milímetros en menos de media hora, con lo que 59 viviendas se vieron afectadas; 12 con daños estructurales.

Han sido dos días de sacar entre él y su familia sillas, muebles, camas, cientos de prendas de ropa, ganchos y recuerdos.

“Todo lo perdí, absolutamente todo, no te puedo decir algo que no haya perdido. A toda la casa le alcanzó el agua.

“Lo que pasó fue una tragedia, creo que no hay alguna otra manera de llamarle a esto. Aquí se perdió todo, se inundó completamente y sí duele, pero hay que seguir adelante, estamos devastados pero es para adelante”, lamenta Miguel.

Señala que las ventanas también se rompieron. En el primer piso también se crearon hoyos, aunque de menor tamaño, pero que dejan ver cómo el agua intentó buscar su cauce, recuerda.

Ropa, blusas, tarjetas y folletos están en una de las bardas, para “pues a ver si se secan, que se oreen y rescatar lo más posible”.