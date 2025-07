Las intensas lluvias de este sábado llevaron hasta la puerta de la casa de Miguel Vega kilos de lodo, piedras y ramas. Dice que se asoma y lo único que alcanza a ver es el toldo blanco de su vocho 2002, que quedó enterrado a poco más de metro y medio de profundidad.

Explica que aún no ha contabilizado los daños materiales, pues las ventanas y puerta de su vivienda ubicada en la colonia Lomas de San Bernabé, alcaldía Magdalena Contreras, quedaron completamente bloqueadas por el lodo.

“Todavía no sé cuánto se perdió, no puedo ver bien”, platica.

“Perdí mi vochito que aunque sí quiero mucho, pues al menos sólo fue eso, no pasó de lo material, dentro de lo que cabe es una de las cosas que más me mantienen tranquilo (...), pero perdí mi vochito, mi sala y dentro de lo que se alcanza a ver”, señala mientras observa cómo voluntarios remueven con palas la tierra de su automóvil.

Cuenta que alrededor de las 16:00 horas del sábado comenzó a llover “de una manera que no me había tocado ver. Muy, muy fuerte, eran como estruendos, golpes y como si un río bajara”, pero subraya que la tierra no alcanzaba a pasar hacia su vivienda.

Fue hasta las 18:00 horas cuando su vocho, con el que se transportaba a su trabajo, quedó cubierto por lodo, ramas y piedras.

“Yo estaba afuera y lo primero que pensé fue en mis hijas, que estaban arriba. Me asusté mucho y ya no se podía pasar, pensábamos que se podía caer, entonces las tuvimos que sacar por la ventana”, expresa y agradece que su familia se encuentre bien, pese a las pérdidas materiales.

Ahora, Miguel espera que voluntarios logren retirar el lodo que tapó su vivienda y su vocho tras la tromba que cayó el sábado.