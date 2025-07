En 10 meses, la Línea 3 del Cablebús, que va de Constituyentes-Los Pinos a Vasco de Quiroga, no ha reportado fallas en su sistema; las detenciones del servicio que se han presentado son debido a tormentas eléctricas, donde se tiene que desalojar las cabinas por protocolo de seguridad, dijo el CEO de Doppelmayr, Konstantinos Panagiotou.

“Tenemos paradas por temas de clima, más de tormentas eléctricas, porque el sistema es seguro, no tiene ningún problema para los pasajeros, pero una tormenta eléctrica puede dañar alguna tarjeta electrónica, como todos los sistemas que tienen tarjetas electrónicas, y por procedimiento y protocolo, cuando las tormentas eléctricas llegan a un radio cercano de 2 kilómetros, hay que hacer un procedimiento, detener la línea, esperar que pase la tormenta eléctrica y seguir operando. La parte mecánica, no hemos tenido ninguna falla del sistema para que se pare”, expuso.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el CEO de la constructora de las rutas 1 y 3 del Cablebús informó que esta última, que transita por la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, se encuentra en proceso de mantenimiento preventivo donde se efectúa, entre otras cosas, el corte de cable sobrante derivado del uso. Los trabajos que llevan al cierre de seis estaciones concluirán el 27 de julio.

Detalló que a la fecha se está en proceso de hacer entrega de esta ruta al Servicio de Transportes Eléctricos (STE) para que se encargué a 100% de su operación, ya que el primer año está a cargo de Doppelmayr.

“Estamos terminando el año de la transferencia de tecnología en la Línea 3 en Chapultepec. Esto significa que se está preparando todo, certificando y entrenando a los operadores para poder entregar a Transportes Eléctricos y ellos sigan operando el sistema”, indicó.

Aseguró que desde su puesta en operación, la Línea 3, en promedio de lunes a viernes registra entre 16 y 18 mil pasajeros al día, y el fin de semana supera los 20 mil al día.

“Es una línea nueva, es una línea que da un servicio mixto, tanto de transporte público como también turístico los fines de semana conectando las cuatro secciones de Chapultepec”, dijo.

Adelantan mantenimiento

Konstantinos Panagiotou indicó que el mantenimiento anual a la Línea 3 se adelantó, pese a que cumple un año hasta septiembre próximo, debido a que ya requería de un corte el cable por el que viajan las cabinas y, se acordó con el Gobierno de la Ciudad de México aprovechar el tiempo y efectuar los dos trabajos a la par y así no suspender dos veces el servicio.

“Es un recorte de cable. Cuando el cable es nuevo, se alarga, se extiende por la operación. Todos son diferentes, no tienen el mismo tiempo, se comportan muy diferente, depende de varias cosas, de la temperatura, la exposición al sol, la altura de la humedad, entonces el cable llega un momento en que se extiende, se alarga y hay que hacer un recorte, jalar el cable y aprovechamos para hacer el mantenimiento anual”, explicó.

Durante un recorrido que realizó este diario por la línea, usuarios coincidieron en la importancia del mantenimiento, aunque algunos mostraron la inconformidad porque el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) no llega hasta Vasco de Quiroga.

Las unidades recorren las estaciones Los Pinos/ Constituyentes, Panteón Dolores, Charrería, Parcur/Colegio de Arquitecto y omiten Cineteca y Vasco de Quiroga.

“Pusieron RTP, pero no abarcan todas las estaciones. Es cierto que en Cineteca no se pueda por el bosque, pero ¿Vasco de Quiroga? Es una afluencia larga y pues mejor optar por camiones que van hasta allá, quizás por eso hay poca gente porque no ayuda mucho el traslado”, indicó María Elena García.

Julio Ortega acude al Colegio de Ingenieros, por lo que la RTP le es de utilidad.