Hace dos años Karen dejó Venezuela acompañada de su entonces pareja y la familia de este. Todos querían llegar a Estados Unidos, pero el cierre de la frontera por las políticas migratorias de Donald Trump los detuvo en México.

Tras varios meses de incertidumbre, se separó por segunda vez de su gente: ellos volvieron a su país y ella decidió quedarse a vivir en la capital.

“Yo ya tengo tiempo aquí y decidí darme la oportunidad en México, porque en mi país la economía no da para más, yo no puedo ayudar porque la economía no sirve”, dijo la mujer extranjera.

Karen vive y trabaja en la Casa de Asistencia a la Movilidad Humana (Camhu) Vasco de Quiroga, el refugio para migrantes creado en la presente administración capitalina.

Pero antes de llegar al albergue, vivió en campamentos callejeros como el de las vías del tren en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, narró.

Tras decidir trasladarse a la casa de asistencia, tuvo la oportunidad de ayudar en la cocina, para luego convertirse en la encargada, obtener un salario y de esta forma ayudar a su familia en Venezuela.

“Ayudo a mi mamá, mi hermana, que tiene síndrome de Down, y a mi hijo de 11 años, él no quería que yo me fuera, me dice cuando le llamo ‘mamá ¿cuándo vas a regresar?’, mi motivación son mi familia, sacarlos adelante”.

La encargada de la cocina del refugio dijo que busca obtener la nacionalidad mexicana para ir a buscar a su familia a Venezuela y traerlos a vivir a México.

Sin embargo, Karen no descartó intentar llegar a Estados Unidos en unos años, si las políticas migratorias se lo permiten.

“Si se logra. Sí, si no, no estoy tan aferrada de ir, si ya la primera vez se cerró la puerta, no lo voy a forzar, voy a esperar el momento indicado, pero a Venezuela no regreso”.