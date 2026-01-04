Más Información

Maduro desea "feliz año nuevo" en EU; difunden video tras ser capturado

Maduro desea "feliz año nuevo" en EU; difunden video tras ser capturado

"La estructura de mi casa vibraba. No había luz, internet, ni teléfono"; periodista narra la noche del bombardeo en Caracas

"La estructura de mi casa vibraba. No había luz, internet, ni teléfono"; periodista narra la noche del bombardeo en Caracas

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

Ataque de EU en Venezuela deja al menos 40 muertos, reporta New York Times; hay militares y civiles entre las víctimas

Ataque de EU en Venezuela deja al menos 40 muertos, reporta New York Times; hay militares y civiles entre las víctimas

Ningún país está a salvo de una posible intervención de EU, señala experta; ataque a Venezuela sienta "precedente negativo"

Ningún país está a salvo de una posible intervención de EU, señala experta; ataque a Venezuela sienta "precedente negativo"

EU ocupará el vacío que deja Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta la transición

EU ocupará el vacío que deja Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta la transición

Hace dos años Karen dejó acompañada de su entonces pareja y la familia de este. Todos querían llegar a , pero el cierre de la frontera por las políticas migratorias de Donald Trump los detuvo en México.

Tras varios meses de incertidumbre, se separó por segunda vez de su gente: ellos volvieron a su país y ella decidió quedarse a vivir en la capital.

“Yo ya tengo tiempo aquí y decidí darme la oportunidad en México, porque en mi país la economía no da para más, yo no puedo ayudar porque la economía no sirve”, dijo la mujer extranjera.

Lee también:

Karen vive y trabaja en la Casa de Asistencia a la Movilidad Humana (Camhu) Vasco de Quiroga, el refugio para migrantes creado en la presente administración capitalina.

Pero antes de llegar al albergue, vivió en campamentos callejeros como el de las vías del tren en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, narró.

Tras decidir trasladarse a la casa de asistencia, tuvo la oportunidad de ayudar en la cocina, para luego convertirse en la encargada, obtener un salario y de esta forma ayudar a su familia en Venezuela.

Lee también:

“Ayudo a mi mamá, mi hermana, que tiene síndrome de Down, y a mi hijo de 11 años, él no quería que yo me fuera, me dice cuando le llamo ‘mamá ¿cuándo vas a regresar?’, mi motivación son mi familia, sacarlos adelante”.

La encargada de la cocina del refugio dijo que busca obtener la nacionalidad mexicana para ir a buscar a su familia a Venezuela y traerlos a vivir a México.

Sin embargo, Karen no descartó intentar llegar a Estados Unidos en unos años, si las políticas migratorias se lo permiten.

Lee también:

“Si se logra. Sí, si no, no estoy tan aferrada de ir, si ya la primera vez se cerró la puerta, no lo voy a forzar, voy a esperar el momento indicado, pero a Venezuela no regreso”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]