Con 12 vivas, el alcalde de Álvaro Obregón, , encabezó el por el 215 Aniversario en la demarcación.

Ante decenas de habitantes que se encontraban en la explanada de la alcaldía, el edil dedicó sus arengas a varios personajes célebres de la Independencia de México e incluyó un viva a las colonias, barrios y pueblos originarios de la demarcación.

“Vivan los héroes que nos dieron Patria y libertad”, “Viva Hidalgo”, “Viva Morelos”, “Viva Josefa Ortiz de Domínguez”, “Viva Allende”, “Viva Aldama”, “Viva la independencia nacional”, “Viva la alcaldía Álvaro Obregón”, “Vivas las colonias, barrios y pueblos originarios de Álvaro Obregón”, “Vivan las y los obregonenses”, “Viva México”, “Viva México”, gritó el edil previo a ondear la bandera de México.

Como parte de la celebración de las fiestas patrias en esta alcaldía, tras el Grito de Independencia, los asistentes disfrutaron de música en vivo a cargo de la agrupación Yaguarú que estará tocando hasta la madrugada.

