Con 12 vivas, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, encabezó el Grito de Independencia por el 215 Aniversario en la demarcación.

Ante decenas de habitantes que se encontraban en la explanada de la alcaldía, el edil dedicó sus arengas a varios personajes célebres de la Independencia de México e incluyó un viva a las colonias, barrios y pueblos originarios de la demarcación.

“Vivan los héroes que nos dieron Patria y libertad”, “Viva Hidalgo”, “Viva Morelos”, “Viva Josefa Ortiz de Domínguez”, “Viva Allende”, “Viva Aldama”, “Viva la independencia nacional”, “Viva la alcaldía Álvaro Obregón”, “Vivas las colonias, barrios y pueblos originarios de Álvaro Obregón”, “Vivan las y los obregonenses”, “Viva México”, “Viva México”, gritó el edil previo a ondear la bandera de México.

Lee también Gana el Sí en la votación sobre la Utopía en el Parque Águilas Japón en Álvaro Obregón; también aprueban Deportivo Xochimilco

Como parte de la celebración de las fiestas patrias en esta alcaldía, tras el Grito de Independencia, los asistentes disfrutaron de música en vivo a cargo de la agrupación Yaguarú que estará tocando hasta la madrugada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm