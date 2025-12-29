La alcaldía Iztapalapa informó que, a fin de fortalecer la seguridad y prevenir la comisión de delitos en la zona limítrofe entre esta demarcación y el municipio de La Paz, Estado de México, se desplegó un dispositivo de seguridad interinstitucional en los bajo puentes recientemente rehabilitados en la zona.

En un comunicado, explicó que en coordinación con el gobierno de La Paz, se instaló este operativo conjunto para inhibir delitos en sus diferentes modalidades, priorizando los horarios de mayor afluencia vehicular y peatonal.

Detalló que se realizó sobre Avenida Principal, esquina con calle Popocatépetl, colonia San Miguel Teotongo, en la alcaldía Iztapalapa.

Iztapalapa fortalece seguridad en límites con La Paz, Edomex (29/12/2025). Foto: Especial

Indicó que estará instalado de manera permanente en ambas demarcaciones, con especial atención en los horarios de 05:00 a 09:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas, que son los periodos en los que se registra mayor tránsito de personas y vehículos.

La demarcación manifestó que esta acción se coordina mediante la Dirección General de Gobierno y Protección Ciudadana.

Agregó que participa personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Policía Municipal de La Paz, Departamental de Planeación y Combate a la Delincuencia, así como Policía Auxiliar de la alcaldía Iztapalapa.

aov