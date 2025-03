La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que se invertirán 3 millones 50 mil pesos para iluminar las 61 manzanas que conforman el barrio de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc. Además, se impulsará el programa Bachetón y se construirá una “escuela transitoria” para jóvenes de esta zona.

Al encabezar el programa Casa por Casa en la colonia Morelos, la mandataria se comprometió a dejar la zona “con tanta iluminación que a lo mejor me van a reclamar que no pueden dormir con tanta luz, pero prefiero eso a que me hablen de la inseguridad por estar a oscuras”.

“Esta colonia está dividida en tres: Morelos uno, dos y tres, y tiene 61 manzanas, es decir, está densamente poblada, porque cada lote ha de tener una cantidad importante de vivienda. Así que, vamos a iluminar estas 61 manzanas, que tendrá un presupuesto sólo de iluminación, de Tepito de 3 millones 50 mil pesos, y lo vamos a hacer en coordinación con la alcaldía, vamos a dejar Tepito sumamente iluminado”, explicó.

Brugada Molina señaló que se ha puesto de acuerdo con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, para llevar el programa Bachetón a las calles de Tepito.

Sobre la creación de una escuela transitoria para ofrecer trabajo y educación a jóvenes y sacarlos de los entornos de violencia, podría estar ubicada en la calle Jesús Carranza 125.

“Vamos a echar a andar esta escuela, donde a cada joven le vamos a dar un apoyo de 8 mil 500 pesos, que es el salario mínimo actual, que es parte del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, es un programa federal; y la tarea va a ser que los jóvenes que están en riesgo puedan sumarse”, indicó.

La jefa de Gobierno adelantó que su administración está trabajando en la construcción de una Utopía, que estará ubicada en el Eje 1 norte esquina con Héroes de Granaditas, en un espacio de 3 mil 163 metros cuadrados, en donde se ofrecerán diversos servicios a la población.

También llamó a los vecinos a sumarse para crear en conjunto un “plan maestro” para Tepito y un consejo comunitario y cultural para realizar acciones de mejoramiento en la zona.

Alessandra Rojo de la Vega afirmó que “gracias a la voluntad política, dejando a un lado los colores y gracias a esta coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía, existe la oportunidad de que las autoridades se acerquen más a los vecinos y resolver sus necesidades. Aquí no venimos a poner excusas, venimos a trabajar y a cambiar las cosas de verdad”.