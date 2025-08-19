Más Información
El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) recordó que tiene la facultad de realizar visitas de inspección en obras ubicadas en zonas de conservación patrimonial, con el fin de proteger el patrimonio.
Por medio de un comunicado, INVEA explicó que, para efectuar modificaciones en lugares que posean un valor cultural, histórico o arquitectónico, se debe contar con la autorización o visto bueno de intervención del inmueble otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), además de permisos de uso de suelo, constancia de alineamiento, manifestación de construcción y licencia para la fusión de predios.
Precisó que en todo momento se deben tener los documentos originales o copias certificadas para dar validez a los trabajos.
En caso de detectar una construcción en una Zona de Conservación Patrimonial no autorizada, el INVEA señaló que la ciudadanía puede presentar una solicitud de verificación a través del correo atencion.invea@cdmx.gob.mx, describiendo lo observado junto con la dirección del inmueble, o acudir directamente a las oficinas de Atención Ciudadana en la calle Carolina 132, colonia Nochebuena, alcaldía Benito Juárez.
