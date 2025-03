Tras la manifestación que se llevó a cabo este martes por la clausura de 15 pulquerías de la Ciudad de México en lo que va del año, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) local otorgó el permiso de apertura a tres de estas, así lo informó César Ponce, presidente de la Asociación Nacional de Pulquerías Tradicionales.

Precisó que se trata de La Malquerida, Paloma Azul y la Burra Blanca. Sin embargo, aun les falta pagar la multa por la suspensión de actividades, la cual ronda los 32 mil pesos.

"Hoy mismo tuvieron reuniones nuestros compañeros con los del Invea y a tres de ellos ya les dieron permiso de que puedan abrir mañana o pasado mañana más tardar, pero sí nos dijeron que tenían que pagar las multas", explicó César Ponce.

Casos de dueños de pulquerías serán revisados por el Invea (26/03/2025). Foto: Especial

Este martes se llevó a cabo una manifestación de pulqueros y trabajadores del campo, sobre Eje Central y Avenida Popocatépetl, alcaldía Benito Juárez, debido a 15 clausuras de pulquerías de la capital en lo que va de 2025.

El presidente de la Asociación Nacional de Pulquerías Tradicionales refirió que personal del Invea les comentó que las clausuras se han realizado debido a que este instituto responde con base a denuncias ciudadanas, y por eso las han estado cerrando.

"Lo raro es que ni siquiera nos pudieron dar una denuncia precisa o una razón exacta que se argumentaban en las denuncias; más que nada es que todas se han hecho como parte del operativo La Noche es de Todos (de la Secretaría de Gobierno capitalina), pero como ya habíamos dicho nosotros no operamos en la noche, sino de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche", aseguró.

En este sentido, manifestó que personal del Invea de la Ciudad de México se comprometió a continuar con la revisión de los expedientes de seis de las 15 pulquerías suspendidas, para que puedan ser aperturadas.

Sin embargo, lamentó que hay dos de estas que declararon que no volverán a abrir, debido a que no pueden cubrir los 32 mil pesos de multa. "Uno me dijo que en tres días se vence su renta, y el pulque que tiene ya se le echó a perder, entonces de plano dijeron que no iban a poder abrir".

Por otra parte, indicó que el Invea se comprometió a no tocar las pulquerías tradicionales, que son las que llevan más de 80 años operando y que tuvieron licencia de pulquería, misma que dejó de existir en los años 80s, "siempre y cuando no bebamos otro tipo de bebidas alcohólicas o cervezas, y que sea puro pulque; a eso se comprometieron".

Invea se comprometió a no tocar las pulquerías tradicionales tras sucesos (26/03/2025). Foto: Especial

En contraste, expuso César Ponce, el Invea capitalino no podrá atender los otros nueve expedientes de las pulquerías cerradas por Verificación Administrativa de las alcaldías, "porque no les corresponde. Dijeron que van a revisar y van a respetar las que les toquen al Invea de la Ciudad de México, pero no se pueden meter con las de las alcaldías".

Por otro lado, los pulqueros y trabajadores del campo tendrán mañana una reunión con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad de México.

