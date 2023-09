Nezahualcóyotl, Méx.— “¡Deme chance oficial, déjeme ir, si no no voy a llegar a mi trabajo, ya se me hizo tarde!”, rogó un automovilista que circulaba por el carril confinado del Mexibús a una mujer de Tránsito municipal, quien lo detuvo y lo infraccionó por violar el reglamento.

Aunque los operativos de las autoridades estatales y municipales se han incrementado en los últimos meses en los casi 100 kilómetros de la red que conforman las cuatro líneas del Mexibús, los automovilistas no dejan de circular por los carriles exclusivos de las unidades articuladas.

En los últimos cuatro años ha aumentado la multa por transitar por el carril confinado. De 481 pesos que se pagaban en 2019, subió a 2 mil 74 pesos, la cantidad vigente para 2023, pero ni eso ha servido del todo para que esa práctica se elimine en Ecatepec, Tecámac, Tlalnepantla, Coacalco, Tultitlán, Tultepec, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Chicoloapan, municipios donde se ofrece el servicio de transporte.

“Hemos hecho un esfuerzo bastante importante. Este año generamos una prueba piloto donde reforzamos todavía más el número de elementos para los operativos en las cuatro líneas. Sí vimos una disminución de enero a mayo, siempre hemos estado con operativos, con infracciones, se aumentó la multa, de 2019 a lo que vamos pasamos de 481 pesos a mil 924 pesos, y ahorita en 2023 tiene un valor de 2 mil 74 pesos. Han sido acciones que se han generado a lo largo de la administración”, dijo Melania Torres Lazcano, directora de Gestión de la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

Este año se han reforzado los operativos y las autoridades han visto una disminución en la invasión de los carriles confinados, pero cuando los dejan de hacer, la gente vuelve a circular de manera indebida por esos espacios.

De enero a mayo de 2022 se aplicaron 27 mil 397 infracciones y en el mismo periodo de 2023, 9 mil 182, una cifra menor debido a los operativos en los que también participaron grúas para trasladar al corralón a los vehículos de los conductores que violaron el reglamento.

De enero a mayo de 2022 se hicieron 462 remisiones de autos a los depósitos vehiculares, contra mil 333 en el mismo periodo de 2023.

“Por cada vehículo que remitimos en 2022, en 2023 durante la estrategia remitimos tres más. Creo que ahí sí hubo una disminución en cuanto a la invasión, pero seguimos con invasión desafortunadamente con accidentes y con decesos, hay una falta de educación vial importante”, reconoció Torres Lazcano.

A la baja, pero siguen accidentes fatales

De enero al 11 de agosto de este año se registraron 987 accidentes en los que han perdido la vida 16 personas en las cuatro líneas del Mexibús.

En la Línea 1 hubo 236 percances con cuatro decesos. En la misma ruta, pero en el tramo de Ojo de Agua al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se contabilizaron 31 siniestros, sin personas fallecidas.

En la 2, en el mismo lapso, se reportaron 193 accidentes en los que cuatro personas perdieron la vida; en la 3 fueron 267 siniestros con cinco muertos, y en la 4, 260 percances con tres decesos.

En todo 2022 la Secretaría de Movilidad estatal contabilizó mil 626 accidentes en los que perdieron la vida 41 personas; de enero a agosto del año pasado se presentaron mil 104 percances y 30 decesos.

En 2021 se registraron mil 211 siniestros y 25 fallecidos; en 2020, 773 accidentes en los que 21 personas murieron, en ese año inició la pandemia de Covid-19, por lo que se redujo la movilidad.

La línea más peligrosa en 2023 es la 3, que va del Metro Pantitlán a Chimalhuacán, pasando por Nezahualcóyotl, y le sigue la 4, del Metro Indios Verdes a Tecámac.

“En realidad las cuatro líneas presentan incidencias, 55% de la red tiene problemas de invasión del carril, son como 70 puntos críticos a lo largo de las cuatro líneas. Es un tema que pone en riesgo la integridad de la vida de quienes violan este Reglamento de Tránsito y de todos los usuarios del sistema de transporte”, advirtió Torres Lazcano.

La mayoría de los que invaden los carriles exclusivos del Mexibús son unidades particulares —automóviles, camionetas y motocicletas— que no respetan los señalamientos colocados en las cuatro líneas para evitar percances.

Este año las autoridades estatales han intensificado la campaña de concientización, principalmente, en redes sociales, pero no han notado una mejoría para solucionar la problemática que se presenta en toda la red del Mexibús.

“Aparte de la falta de educación vial, los automovilistas se molestan cuando se generan los operativos y es una actitud de mucha agresividad del conductor por el hecho de circular por un carril que no debería”, añadió la directora de Gestión de la Secretaría de Movilidad.

Por los numerosos accidentes registrados por la invasión del carril confinado del Mexibús, el gobierno del Estado de México lleva a cabo una campaña de información y concientización para evitar que los conductores de vehículos circulen por ese espacio exclusivo de las unidades articuladas.

“Es necesario realizar este tipo de campañas que buscan informar y concientizar a la población en general, para disminuir la incidencia de accidentes y salvaguardar la integridad física de las personas”, dio a conocer Octavio Quiroz Malagón, director de Supervisión y Control del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem).