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Integrantes de la organización de comerciantes invidentes Asocide bloquearon la circulación en el , en sus cruces con avenida Juárez e Izazaga en demanda de para que puedan realizar sus ventas.

, presidente de la asociación, señaló que desde febrero sostuvieron una mesa de diálogo con el Gobierno capitalino y a la fecha no han tenido respuesta a sus demandas de reubicación.

​Los manifestantes indicaron que la protesta se debe al incumplimiento en la asignación de espacios de venta en el primer cuadro de la Ciudad.

Según Ortega Álvarez, se llegó al acuerdo de realizar nuevos acercamientos con el Gobierno de la Ciudad en los próximos días. Foto: Alberto García / EL UNIVERSAL
Según Ortega Álvarez, se llegó al acuerdo de realizar nuevos acercamientos con el Gobierno de la Ciudad en los próximos días. Foto: Alberto García / EL UNIVERSAL

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El bloqueo se mantuvo frente al Palacio de Bellas Artes y en la zona de Izazaga, donde los comerciantes impidieron el paso de vehículos para exigir una solución definitiva a su situación laboral.

​A las 13:50 horas, los integrantes de Asocide liberaron la vialidad en ambos puntos tras establecer contacto con autoridades capitalinas. Según Ortega Álvarez, se llegó al acuerdo de realizar nuevos acercamientos con el Gobierno de la Ciudad en los próximos días para retomar el diálogo y revisar sus peticiones.

​Tras el retiro de los manifestantes, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) normalizó el tránsito en la zona.

El flujo vehicular y la operación del transporte público se restablecieron de forma paulatina tanto en el cruce de Izazaga como en la zona de la avenida Juárez.

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vr/cr

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