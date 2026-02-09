Nezahualcóyotl, Méx.— El ayuntamiento de Nezahualcóyotl anunció el arranque del Programa de Regularización Inmobiliaria 2026, dirigido a los ciudadanos que cuenten con escrituras o la resolución judicial de una propiedad a su favor (a su nombre), pero que no han presentado su declaración por adquisición de inmuebles, conocida como proceso de Traslado de Dominio.

El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo informó que se condonará hasta 100% en multas y recargos a quienes realicen este trámite.

El edil aclaró que “la prioridad es que cada familia de Nezahualcóyotl duerma tranquila sabiendo que su casa tiene plena certeza legal. No sólo estamos recaudando, estamos regularizando y protegiendo el esfuerzo de toda una vida”.

Destacó que las personas que pueden acceder a estos descuentos son los nuevos propietarios de un inmueble, siempre y cuando cuenten con su título de propiedad (escrituras) a su nombre o resolución judicial a su favor.

También advirtió a los propietarios no dejarse sorprender por supuestos gestores, pues este trámite es personal, sin intermediarios, por lo que puso a disposición de la población el teléfono de la Contraloría Interna, 5716 9070, extensión 2302, para realizar denuncias.