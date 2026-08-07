Ecatepec, Méx.- La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss inauguró la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2026, en la que se ofertaron más de 5 mil empleos a través de 150 empresas.

“Queremos ayudar a que abran más empresas, aquí ya hay seguridad. Nos falta mucho en el tema de la seguridad, pero ahí vamos, estamos trabajando por recuperar la vida y la tranquilidad de los vecinos y las vecinas”, mencionó la alcaldesa.

Cada mes habrá una feria de empleo en el municipio, explicó Cisneros Coss a los jóvenes que acudieron y señaló que “aquí, en Ecatepec, ustedes nos importan”.

Entre las empresas que participaron se encuentran Jumex, La Costeña, Coca Cola Femsa, Grupo Lala, Grupo Modelo Sigma y Elektra, entre otras. Foto: Especial

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A la población juvenil, la presienta municipal recordó que la administración que encabeza puso en marcha el programa Universitarios en Movimiento para el Bienestar, que beneficia con el pasaje a jóvenes estudiantes de escuelas públicas y privadas.

“Nosotros estamos en una lucha por combatir la corrupción y la impunidad, que no es fácil porque fueron gobierno y gobierno que hicieron y dejaron hacer. Combatir y romper todas las inercias no es de la noche a la mañana, pero vamos a avanzar mucho y vamos a lograr llegar a buen puerto”, dijo Azucena Cisneros al sector empresarial, a quienes invitó a seguir desarrollando sus inversiones en Ecatepec.

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En su mensaje, la alcaldesa de Ecatepec agregó que el gobierno municipal trabaja para regresar el agua por la red a las familias y adquirió 250 máquinas para realizar obras.

En el evento se ofertaron más de 5 mil empleos a través de 150 empresas. Foto: Especial

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“Han sido 30 años de abandono (…), sin darle el mantenimiento a Ecatepec y nos hicieron creer que estábamos destinados por supuesto al estigma, a la discriminación y al clasismo. Por eso el compromiso con todos y todas las jóvenes es que cada mes vamos a tener Feria del Empleo”, dijo Azucena.

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Las ferias del empleo ayudan a que las personas encuentren trabajo digno, bien remunerado y cerca de su domicilio, mencionó por su parte el director general de la Unión Industrial del Estado de México (Unidem), Francisco José Cuevas Dobarganes.

Entre las empresas que participaron en la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes se encuentran Jumex, La Costeña, Coca Cola Femsa, Grupo Lala, Grupo Modelo Sigma, Grupo Modelo, Elektra, Kimberly Clark y Mondelez, entre otras.

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Una asistente a la feria de empleo, Ana Karen Lizarde de la colonia Río de Luz, egresada de la carrera de Gestión Empresarial, solicitó que este tipo d eventos se repliquen para abrir más oportunidades y consideró que son actividades favorables que abren las puertas a los jóvenes.

vr