Ecatepec, Méx.— La presidenta, Claudia Sheinbaum inauguró la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 93 Cerro Gordo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Ecatepec, la cual resultó afectada por los sismos de 2017.

Se le destinaron 435 millones de pesos para su reconstrucción y equipamiento para atender a 352 mil derechohabientes y forma parte del Plan Integral Oriente.

Acompañada de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, la Mandataria federal reiteró la atención que ahora se le brinda a la zona oriente del Estado de México, donde viven más de 10 millones de habitantes a los que gobiernos anteriores abandonaron.

Dijo que entre los municipios prioritarios se encuentra Ecatepec, que es el tercero más poblado del país, después de Tijuana e Iztapalapa, y otros donde se requiere implementar acciones urgentes para mejorar la calidad de vida.

La Presidenta detalló que el plan contempla acciones en repavimentación, rehabilitación de pozos y mitigación de inundaciones a través de la mejora de cárcamos en toda la zona.

Este programa incluye una inversión de 75 mil millones de pesos, que se aplicará durante el presente sexenio para transformar esta región con un enfoque integral en movilidad, seguridad, vivienda, servicios públicos, salud y educación.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez expuso que en materia legislativa se aprobaron 51 decretos para fortalecer a los servicios de salud en la entidad, con 29 más en proceso, que incluye la incorporación del hospital oncológico de Ecatepec al sistema estatal.

Mencionó la importancia de la federalización del sistema de salud y los recursos destinados para la construcción y equipamiento de infraestructura médica.

“Se canalizan 12 mil 438 millones de pesos para construir cuatro nuevos hospitales: el hospital oncológico de Ecatepec, General en Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y zona de medicina familiar municipal en Valle de Chalco, Tlalnepantla y Ecatepec”, informó.

En el evento estuvo presente el titular del IMSS, Zoé Robledo, quien dijo que la unidad de Cerro Gordo es la primera de 28 acciones que se realizarán en la región como parte del Plan Integral Oriente.