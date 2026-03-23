Toluca, Méx.— La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México dio a conocer que los primeros cementerios verdes o panteones ecológicos estarán listos a finales del presente año, buscando priorizar los municipios del oriente como Valle de Chalco e Ixtapaluca.

La titular de la dependencia, Alhely Rubio Arronis, indicó que una vez que el decreto para la creación de estos espacios ha entrado en vigor, han comenzado a trabajar —junto con la Secretaría de Salud— en los lineamientos para definir los parámetros generales bajo los cuales los municipios deberán implementar y operar este tipo de panteones.

“El tema de panteones es competencia exclusiva de los municipios, lo que queremos es darles una ruta clara, precisa, con las reglas de operación para que quienes cuenten con los recursos y los espacios, puedan implementarlos. Esperamos que hacia finales de este año puedan materializarse los primeros panteones ecológicos”, señaló.

“Para los municipios será mucho más económico un panteón verde que un panteón tradicional, pues su costo dependerá de la compra del terreno, de ello dependerá el valor del metro cuadrado que se tenga”, refirió la funcionaria al precisar que la inversión será 100% municipal o privada.

El pasado 18 de febrero, la gobernadora Delfina Gómez presentó al Congreso la iniciativa para crear los cementerios.