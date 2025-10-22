Un hombre de aproximadamente 40 a 45 años perdió la vida la mañana de este miércoles tras ser atropellado presuntamente por una unidad de transporte de carga en Avenida 602, entre Avenida 577, en la colonia San Juan de Aragón III Sección, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue impactada cerca de un puente peatonal por el vehículo pesado, cuyo conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar apoyo.

El motociclista quedó tendido sobre la cinta asfáltica, inconsciente y con una herida visible en la cabeza. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron la zona con el apoyo de personal de Tránsito para evitar el paso vehicular.

La víctima circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue impactada cerca de un puente peatonal por el vehículo pesado. Foto: Especial.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), valoraron al hombre, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales, con diagnóstico de ausencia de signos vitales, etiología a determinar.

El cuerpo fue cubierto con una sábana blanca mientras se notificaba a la Coordinación Territorial correspondiente para el inicio de la carpeta de investigación. Posteriormente, llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y el procesamiento de la escena.

La vialidad permaneció parcialmente cerrada mientras se llevaban a cabo las diligencias.

Hasta el momento, el paradero del conductor responsable es desconocido y las autoridades continúan con las investigaciones para localizarlo y deslindar responsabilidades.

