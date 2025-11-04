El Sistema Público de Cuidados debe estar acompañado de recursos etiquetados suficientes para garantizar su óptimo funcionamiento, destacó la secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas, durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno.

Dijo que la Ley del Sistema Público de Cuidados, que se discutirá en el Congreso capitalino, tendrá como punto de partida las Utopías y los sistemas públicos existentes, y de ahí se debe expandir por toda la Ciudad en beneficio de las cinco poblaciones prioritarias, entre ellas las personas cuidadoras y cuidadas.

“Yo, como ustedes diputadas, soy una convencida de que de lengua me echo tres tacos, o sea, si no viene acompañado de presupuestos etiquetados y suficientes se nos puede hacer espuma. Y me da mucho placer decirles que este año, en mayo, inauguramos la que ha sido la más vistosa, que es la casa de las 3R Ximena Guzmán, en la colonia Buenos Aires, que es muy completa, muy bonita y tiene todos los servicios de manera integral, ese es el espacio del servicio público que imaginamos”, apuntó.