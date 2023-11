Clara Brugada, aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, aseguró que hay empate técnico en la contienda actual con Omar García Harfuch.

Brugada agregó que después del 10 de noviembre no habrá rompimiento, ya que aceptará los resultados de Morena.

La alcaldesa con licencia de Iztapalapa presentó una encuesta que refiere que tiene empate técnico, a una semana de que Morena dé a conocer los resultados sobre quién coordinará los comités de la 4T en la capital.

En entrevista con medios de comunicación, Clara Brugada aseguró que no hará valer el derecho a ganar por género, y que no cuenta con plan B en caso de no ser electa.

No hay plan B: Brugada

“No hay plan B para aceptar otro cargo. A nivel encuesta está muy claro este empate técnico”, expresó.

“No entré a participar para obtener un cargo. No soy una política tradicional. Voy a respetar lo que decida el partido”, añadió.

Puntualizó que después del 10 de noviembre habrá unión y no se perfila un rompimiento: “Aquí vamos a salir todos unidos y vamos a respetar el resultado de Morena”.

