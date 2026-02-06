Un hombre de la tercera edad, en aparente situación prioritaria, fue encontrado sin vida la mañana de este viernes en una de las bancas de la Alameda Central, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona, de más de 60 años, permanecía sentada en una de las bancas públicas y estaba cubierta con una cobija cuando fue localizada por transeúntes, quienes alertaron a las autoridades al notar que no respondía.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio y, tras confirmar el fallecimiento, acordonaron la zona con cinta delimitante para resguardar el área y evitar el paso de peatones mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El cuerpo quedó en espera de la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes llevarían a cabo el levantamiento y las investigaciones para determinar las causas del deceso, mismas que hasta el momento se desconocen.

