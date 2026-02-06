Más Información

Sheinbaum habla sobre detención de alcalde de Tequila; "Morena no puede ser paraguas para delinquir", asegura

Sheinbaum habla sobre detención de alcalde de Tequila; "Morena no puede ser paraguas para delinquir", asegura

Gastan menos en vacunación; sólo 21% de lo asignado

Gastan menos en vacunación; sólo 21% de lo asignado

"Uno puede cometer errores y ofrecer disculpas", dice Sheinbaum sobre video donde le limpian zapatos a Hugo Aguilar

"Uno puede cometer errores y ofrecer disculpas", dice Sheinbaum sobre video donde le limpian zapatos a Hugo Aguilar

Candidato secuestrado por Diego Rivera testifica ante FGR cómo fue "levantado" en 2021; lo presionaron para firmar su renuncia

Candidato secuestrado por Diego Rivera testifica ante FGR cómo fue "levantado" en 2021; lo presionaron para firmar su renuncia

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas

Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas

Un hombre de la tercera edad, en aparente situación prioritaria, fue encontrado sin vida la mañana de este viernes en una de las bancas de la Alameda Central, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona, de más de 60 años, permanecía sentada en una de las bancas públicas y estaba cubierta con una cobija cuando fue localizada por transeúntes, quienes alertaron a las autoridades al notar que no respondía.

Lee también

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio y, tras confirmar el fallecimiento, acordonaron la zona con cinta delimitante para resguardar el área y evitar el paso de peatones mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El cuerpo quedó en espera de la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes llevarían a cabo el levantamiento y las investigaciones para determinar las causas del deceso, mismas que hasta el momento se desconocen.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]