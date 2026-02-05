Más Información

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad tras recibir un impacto de arma de fuego cuando circulaba a bordo de una camioneta sobre la avenida Del Conscripto, a la altura de Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, en la colonia Lomas de Sotelo, .

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (), el hecho habría derivado de una discusión por un percance vial entre el ahora occiso y el conductor de un automóvil color gris. Según los primeros reportes, tras el altercado, el agresor le dio alcance en calles posteriores y accionó un arma de fuego en su contra.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el hecho habría derivado de una discusión por un percance vial entre el ahora occiso y el conductor de un automóvil color gris. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el hecho habría derivado de una discusión por un percance vial entre el ahora occiso y el conductor de un automóvil color gris. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

Vecinos del lugar refirieron haber escuchado detonaciones y observaron que el hombre quedó inconsciente en la vía pública, junto a su vehículo. Los probables responsables huyeron del sitio a bordo de una motocicleta, de acuerdo con testimonios iniciales recabados en el lugar.

Elementos de seguridad, junto con paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil de Miguel Hidalgo, acudieron a la zona para brindar atención médica; sin embargo, al valorar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales a consecuencia de la herida por disparo de arma de fuego.

El hombre quedó inconsciente en la vía pública, junto a su vehículo. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL
El hombre quedó inconsciente en la vía pública, junto a su vehículo. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

La zona fue acordonada por personal policial, mientras el cuerpo fue cubierto con una sábana en espera de los servicios periciales, quienes realizaron el procesamiento del lugar y el levantamiento correspondiente.

La SSC informó que se da seguimiento al probable responsable mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona. De los hechos se dio parte a las autoridades ministeriales, quienes ya iniciaron las investigaciones y los peritajes correspondientes.

