Uno de los puntos principales será la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, ubicada en la Plaza de la Constitución, donde a las 12:00 horas se concentrarán organizaciones y colectivos indígenas. En ese sitio realizarán una ceremonia tradicional para exigir el esclarecimiento histórico de los crímenes cometidos durante la conquista española. Además, demandarán una disculpa pública por el genocidio contra los pueblos originarios y manifestarán su rechazo a la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

A la misma hora, sobrevivientes del caso Texcoco-Atenco se reunirán en el Panteón San Jerónimo, en la alcaldía Magdalena Contreras, donde llevarán a cabo un evento político-cultural. La actividad busca recordar a un estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM que fue herido el 4 de mayo de 2006 y falleció semanas después, tras recibir un disparo durante protestas contra la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, informó la SSC.

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También al mediodía, la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina convocó a una reunión informativa en la colonia Lorenzo Boturini, alcaldía Venustiano Carranza. El encuentro se realiza en el contexto del próximo aniversario de la Nakba, hecho histórico relacionado con el desplazamiento de cientos de miles de palestinos en 1948, así como para abordar la situación actual en territorio palestino.

Por la tarde, a las 18:30 horas, la Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones en Tlalpan-Coyoacán se reunirá bajo el puente del Estadio Banorte, en Calzada de Tlalpan. En este espacio se llevará a cabo una asamblea informativa para difundir su organización y postura en contra de proyectos vinculados al Mundial de Fútbol.

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