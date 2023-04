La alcaldía Miguel Hidalgo condenó “los actos de provocación” y enfrentamiento ocasionados por grupos supuestamente afines a Morena contra trabajadores y ciudadanos que se encontraban en la explanada de la alcaldía.

Precisaron que este enfrentamiento se originó cuando “un pequeño grupo afín a Morena”, en presencia de personal de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, encabezara una protesta e intentara acceder de manera violenta al inmueble de la alcaldía, agrediendo a personal de seguridad privada y a trabajadores de la alcaldía.

“Asimismo, lamentamos que se politice y se use a la gente en un tema tan sensible e importante para las y los vecinos de Tacubaya, por la construcción de la obra de la Ciudad Bienestar. Condenamos la desinformación que Morena propaga entre las y los habitantes de Ciudad del Bienestar y hacemos un llamado al personal de Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad a no seguir politizando este tema tan sensible”, señaló la demarcación.

Lee también: Proponen cambiar el nombre de la estación Indios Verdes del Metro ¿Cómo se llamaría?

De igual forma, reprobaron que se busque echar culpas al gobierno de Miguel Hidalgo y que utilicen y expongan a las y los vecinos de Tacubaya para defender una obra que realizó el Gobierno de la Ciudad y el Instituto de Vivienda y en donde la misma Secretaría de Obras detectó afectaciones como la pérdida de verticalidad al menos en uno de sus edificios, inundaciones en sus bóvedas, además de asentamientos.

“Cabe destacar que esta alcaldía ha sido la más interesada en que esas autoridades demuestren que la construcción no presenta ningún riesgo para las y los vecinos que la habitan, a pesar de encontrar este tipo de daños”, expusieron.

¡NO NOS VAMOS A CALLAR!



Los golpeadores de Morena vienen a gritarle y amedrentar a quienes trabajan en la @AlcaldiaMHmx por una construcción del @GobCDMX. @Claudiashein esto lo han ocasionado sus trabajadores que desinforman. Le pido que detenga la provocación. pic.twitter.com/uvmEmTkfvF — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) April 19, 2023



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

ayef