Más Información

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

Sheinbaum pide reunión de Semar y SRE con embajador Johnson tras ataque de EU a “narcolanchas”; México está en contra, dice

Sheinbaum pide reunión de Semar y SRE con embajador Johnson tras ataque de EU a “narcolanchas”; México está en contra, dice

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

Sheinbaum descarta cambios en el FCE tras dichos de Taibo II sobre cuotas de género; “es un gran compañero”, considera

Sheinbaum descarta cambios en el FCE tras dichos de Taibo II sobre cuotas de género; “es un gran compañero”, considera

San Lázaro avala en lo general Ley de Extorsión en México; plantea sanciones de hasta 25 años de prisión

San Lázaro avala en lo general Ley de Extorsión en México; plantea sanciones de hasta 25 años de prisión

El tuvo un gran impacto y dejó una derrama económica de 20 mil millones de pesos, reveló la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, .

La Jefa de Gobierno señaló que “entonces, sí se cumplió con esta meta que se había previsto”.

“La Fórmula 1, tuvo su impacto y siempre ha tenido este impacto en la economía, a favor de garantizar que se desarrollen muchas actividades relacionadas al , al comercio y, efectivamente, la Fórmula 1 tuvo una derrama económica calculada por las secretarías de Desarrollo Económico y de Turismo de 20 mil millones de pesos”, puntualizó la mandataria.

Lee también:

Foto: Francisco Estrada. EL UNIVERSAL
Foto: Francisco Estrada. EL UNIVERSAL

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina indicó que durante los últimos días de la semana pasada, la capital del país vivió un gran momento deportivo, desde las prácticas, las clasificaciones y la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, momento deportivo donde un conjunto de servicios y comercios brindaron atención a una gran población, seguidores de algún piloto y aficionados a la Fórmula 1.

Cabe recordar que los pabellones de la Ciudad de México instalados en la Zona Azul y Zona Verde del Autódromo Hermanos Rodríguez recibieron más de 20 mil visitantes a lo largo de los tres días del evento. Mientras, en el módulo de información de la Secretaría de Turismo se brindó atención a más de 50 mil turistas nacionales e internacionales, entre los que destacaron los provenientes de España, Turquía, Inglaterra, Perú, Brasil y Colombia, además de una importante presencia de visitantes centroamericanos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]