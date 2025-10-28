El Gran Premio de México la Fórmula 1 tuvo un gran impacto y dejó una derrama económica de 20 mil millones de pesos, reveló la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

La Jefa de Gobierno señaló que “entonces, sí se cumplió con esta meta que se había previsto”.

“La Fórmula 1, tuvo su impacto y siempre ha tenido este impacto en la economía, a favor de garantizar que se desarrollen muchas actividades relacionadas al turismo, al comercio y, efectivamente, la Fórmula 1 tuvo una derrama económica calculada por las secretarías de Desarrollo Económico y de Turismo de 20 mil millones de pesos”, puntualizó la mandataria.

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina indicó que durante los últimos días de la semana pasada, la capital del país vivió un gran momento deportivo, desde las prácticas, las clasificaciones y la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, momento deportivo donde un conjunto de servicios y comercios brindaron atención a una gran población, seguidores de algún piloto y aficionados a la Fórmula 1.

Cabe recordar que los pabellones de la Ciudad de México instalados en la Zona Azul y Zona Verde del Autódromo Hermanos Rodríguez recibieron más de 20 mil visitantes a lo largo de los tres días del evento. Mientras, en el módulo de información de la Secretaría de Turismo se brindó atención a más de 50 mil turistas nacionales e internacionales, entre los que destacaron los provenientes de España, Turquía, Inglaterra, Perú, Brasil y Colombia, además de una importante presencia de visitantes centroamericanos.

