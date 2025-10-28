La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que en la Ciudad de México existe el derecho a una muerte digna y manifestó que es momento de que se construya un debate sobre la eutanasia entre todas y todos en la capital del país.

“Sobre la ley de eutanasia que se aprobó en Uruguay, aquí en la Ciudad de México tenemos, a nivel constitucional, justamente, el derecho a una muerte digna, y a mí me parece que es momento de que se construya un debate de todas y todos en esta gran ciudad sobre este tema”, refirió la mandataria capitalina en conferencia de prensa.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina subrayó que considera necesario que la capital del país pueda avanzar en el tema bajo la regulación de lo que establece la Constitución Política de la Ciudad de México en relación con una muerte digna, por lo que indicó que se van a establecer las condiciones para que se inicie el debate, en cuyo caso, de haber los acuerdos suficientes, se avanzaría en el tema.

“Eso sería y pondría a la Ciudad de México como una ciudad de derechos y libertades, y me parece que este tema ha quedado pendiente en la Ciudad y es un asunto en el que tenemos que trabajar”, puntualizó.

