Con motivo del Día del Abuelo, este sábado 30 de agosto habrá un gran baile “Vivan los Corazones de Plata” para celebrar a los adultos mayores en la Ciudad de México.

Al ritmo de la Sonora Santanera con María Fernanda, la Internacional Sonora Dinamita, Los Mulatos de Pepe Arévalo y Acerina y su Danzonera, todos los adultos mayores podrán disfrutar de varias horas de música y baile.

El evento protocolario dará inicio a las 12:00 en punto con representantes del Gobierno de la CDMX.

El evento tendrá lugar a partir de las 10:00 de la mañana en el Estadio Jesús “Palillo” Martínez, ubicado en Río Piedad s/n, Granjas México, Iztacalco.

A unos pasos de la estación del Metro Ciudad Deportiva.

